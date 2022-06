L’appello dei giornalisti e le notizie sugli stupri: cosa c’è dietro la cacciata di Lyudmila Denisova (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ieri la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha licenziato con un voto di sfiducia Lyudmila Denisova, la commissaria parlamentare per i diritti umani, con 234 voti favorevoli. Denisova nei giorni scorsi aveva accusato il presidente Volodymyr Zelensky di aver invitato direttamente i deputati a votare per la sua destituzione, sostenendo che fosse un atto anticostituzionale. La sessantunenne di origine russa, è stata nominata commissaria quattro anni fa; in precedenza era stata ministra nei governi di Yulia Tymoshenko (2007-2010) e Arseniy Yatsenyuk (2014). E proprio l’opposizione ucraina ha votato no alla sua destituzione. Denisova ha sostenuto che Zelensky la disapprovasse «in merito alla raccolta dei dati sulla violazione dei diritti umani nei territori occupati». Il riferimento è a un episodio raccontato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ieri la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha licenziato con un voto di sfiducia, la commissaria parlamentare per i diritti umani, con 234 voti favorevoli.nei giorni scorsi aveva accusato il presidente Volodymyr Zelensky di aver invitato direttamente i deputati a votare per la sua destituzione, sostenendo che fosse un atto anticostituzionale. La sessantunenne di origine russa, è stata nominata commissaria quattro anni fa; in precedenza era stata ministra nei governi di Yulia Tymoshenko (2007-2010) e Arseniy Yatsenyuk (2014). E proprio l’opposizione ucraina ha votato no alla sua destituzione.ha sostenuto che Zelensky la disapprovasse «in merito alla raccolta dei dati sulla violazione dei diritti umani nei territori occupati». Il riferimento è a un episodio raccontato ...

MonicaCirinna : Respinto l’ultimo appello di Ahmadreza #Djalali, ingiustamente condannato a morte in Iran con la falsa accusa di sp… - PierroAntonio : @BelpietroTweet Sei uno dei pochi giornalista che non risponde all’appello nato-usa. Europa si riempie la bocca con… - LorisCavallett1 : RT @fnpcisler: Appello dei Sindacati dei pensionati @SpiCgil @fnpcisler UILP-UIL ai parlamentari eletti nella @RegioneER per sollecitare l’… - robertodiloreto : RT @francofontana43: A Firenze 'Mille contro la guerra': tornano a mobilitarsi i pacifisti Raccoglie adesioni l’appello dei 'Mille contro l… - MCeraolo : RT @GiulioSiamoNoi: Giulio #Regeni, l’appello dei genitori: “I nostri politici continuano a essere presi in giro. Chi ha informazioni le di… -