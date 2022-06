Landini parla di salario minimo senza accorgersi che c'è già e che il mondo è cambiato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se c'è un tema quanto mai attuale è quello del lavoro. Soprattutto di quello che resta libero, che nessuno, pare, vuole più fare. All'inizio fu il Covid che con il lockdown ha fatto venire voglia di casa e famiglia a decine di migliaia di persone prima impegnate con soddisfazione in lavori serali, soprattutto nel weekend.Oggi non si sa nemmeno quale sia la causa ma la situazione è ulteriormente peggiorata. Diverse associazioni denunciano l'impossibilità di trovare dipendenti, soprattutto stagionali: 300 mila nel settore alberghiero e turistico, 150 mila in quello agricolo (non stagionale) per non parlare delle decine di vetrine di attività di vario tipo con il cartello "cercasi" che fa bella vista da settimane alla porta. Per non parlare dell'ultima novità: nemmeno il Posto Fisso Statale attira più. Sono infatti decine i bandi andati deserti e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se c'è un tema quanto mai attuale è quello del lavoro. Soprattutto di quello che resta libero, che nessuno, pare, vuole più fare. All'inizio fu il Covid che con il lockdown ha fatto venire voglia di casa e famiglia a decine di migliaia di persone prima impegnate con soddisfazione in lavori serali, soprattutto nel weekend.Oggi non si sa nemmeno quale sia la causa ma la situazione è ulteriormente peggiorata. Diverse associazioni denunciano l'impossibilità di trovare dipendenti, soprattutto stagionali: 300 mila nel settore alberghiero e turistico, 150 mila in quello agricolo (non stagionale) per nonre delle decine di vetrine di attività di vario tipo con il cartello "cercasi" che fa bella vista da settimane alla porta. Per nonre dell'ultima novità: nemmeno il Posto Fisso Statale attira più. Sono infatti decine i bandi andati deserti e ...

Advertising

f43bb0d6a395428 : RT @benq_antonio: Ora parla Il sindacato... Proprio quello li... in giacca, cravatta e mano di Draghi sulla spalla... ????? #Draghi #Landini… - Paola_zrz : RT @benq_antonio: Ora parla Il sindacato... Proprio quello li... in giacca, cravatta e mano di Draghi sulla spalla... ????? #Draghi #Landini… - Kaisha1890 : RT @benq_antonio: Ora parla Il sindacato... Proprio quello li... in giacca, cravatta e mano di Draghi sulla spalla... ????? #Draghi #Landini… - GiancarloDeRisi : RT @benq_antonio: Ora parla Il sindacato... Proprio quello li... in giacca, cravatta e mano di Draghi sulla spalla... ????? #Draghi #Landini… - G_A_V_76 : RT @benq_antonio: Ora parla Il sindacato... Proprio quello li... in giacca, cravatta e mano di Draghi sulla spalla... ????? #Draghi #Landini… -