L' amarissimo sfogo di Bassetti in tv | Ecco perché gli italiani hanno paura del vaiolo delle scimmie

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il professor Matteonon vuole usare l'allarmismo, ma con pacatezza sui social e anche in tv sta cercando di spiegare quali sono i rischi concreti legati al. I suoi ultimi interventiscatenato reazioni violente sui social con diversi utenti che temono di dover ripiombare in un'altra pandemia. E così senza usare giri di parole, su Facebooksi è sfogato ricordando qual è realmente la situazione: "Preoccuparsi di provare a contenere e a limitare la diffusione epidemica delnon vuol dire fare allarmismo o generare terrore. Se qualcuno vuol sentirsi dire che tutto va bene e che le infezioni non sono e non saranno un problema per il mondo, può e deve stare lontano dai ...

Pubblicità

Sportal

È unoe molto pesante quello fatto da Arianna Fontana al Corriere della Sera, testata che ha raccolto la testimonianza di come la pattinatrice di abbia vissuto in maniera davvero tribolata ...Quella contro il Burnley, per Antonio Conte , è stata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite . Un rendimento che lo ha portato a uno, che ha già fatto il giro del mondo. Il tecnico del Tottenham ha lasciato intendere di essere pronto anche alle dimissioni, epilogo però che il presidente del club londinese Daniel ... Mimmo Criscito è un fiume in piena: lo sfogo è amarissimo Anche Mimmo Criscito, nel corso dell'intervista concessa a Il Secolo XIX, non ha usato giri di parole per commentare la terribile sentenza. Spero che la società riesca a rinascere subito e a ritrovare ...Capitan Chiellini invita i tifosi a venire allo Stadium per Juventus-Lazio per un saluto di fine carriera dopo la finale di Coppa Italia.