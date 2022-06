L’aiuto dell’Ue all’Africa nella battaglia per il grano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nessuna missione nave per scortare nel Mar Nero le navi cariche di cereali dall’Ucraina, ma un’accelerazione sulle vie commerciali alternative e un (probabile) flusso di denaro comunitario. Sono le risposte che emergono dal Consiglio europeo alla questione della sicurezza alimentare, una delle conseguenze di più ampia portata dell’invasione russa dell’Ucraina. I Paesi a subire il contraccolpo peggiore sono quelli africani e proprio il presidente dell’Unione africana, Macky Sall, è intervenuto in videoconferenza alla riunione dei 27 Capi di Stato e di governo europei, il giorno dopo l’accordo in extremis raggiunto su un embargo quasi totale al petrolio russo. Il sostegno all’AfricaÈ destinata all’Africa una buona parte delle venti milioni di tonnellate di grano ferme nei porti dell’Ucraina, che l’Unione europea punta a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nessuna missione nave per scortare nel Mar Nero le navi cariche di cereali dall’Ucraina, ma un’accelerazione sulle vie commerciali alternative e un (probabile) flusso di denaro comunitario. Sono le risposte che emergono dal Consiglio europeo alla questione della sicurezza alimentare, una delle conseguenze di più ampia portata dell’invasione russa dell’Ucraina. I Paesi a subire il contraccolpo peggiore sono quelli africani e proprio il presidente dell’Unione africana, Macky Sall, è intervenuto in videoconferenza alla riunione dei 27 Capi di Stato e di governo europei, il giorno dopo l’accordo in extremis raggiunto su un embargo quasi totale al petrolio russo. Il sostegnoÈ destinatauna buona parte delle venti milioni di tonte diferme nei porti dell’Ucraina, che l’Unione europea punta a ...

