Lago di Garda, ha riaperto la strada più bella del mondo: dove si tra e cosa ha di così speciale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 2022 si era aperto con una buona notizia: la strada più bella del mondo, dalla quale si può godere una delle viste più suggestive del Lago di Garda, sarebbe stata riaperta. Si tratta della strada della Forra chiusa nel dicembre 2020 in seguito a vari smottamenti avvenuti dopo una nevicata e che ne avevano compromesso la sicurezza. LEGGI ANCHE: — La ‘Casa Santa’: da qui puoi godere di una vista unica sul Lago di Garda I lavori di ripristino erano iniziati lo scorso 7 Febbraio e coinvolgevano due ditte che operavano su due fronti distinti: una all’interno della forra e una a 200 metri sotto. La data di riapertura prevista per il 3 maggio se i lavori fossero iniziati come da programma lo scorso dicembre, non è stata rispettata ma le previsioni ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 2022 si era aperto con una buona notizia: lapiùdel, dalla quale si può godere una delle viste più suggestive deldi, sarebbe stata riaperta. Si tratta delladella Forra chiusa nel dicembre 2020 in seguito a vari smottamenti avvenuti dopo una nevicata e che ne avevano compromesso la sicurezza. LEGGI ANCHE: — La ‘Casa Santa’: da qui puoi godere di una vista unica suldiI lavori di ripristino erano iniziati lo scorso 7 Febbraio e coinvolgevano due ditte che operavano su due fronti distinti: una all’interno della forra e una a 200 metri sotto. La data di riapertura prevista per il 3 maggio se i lavori fossero iniziati come da programma lo scorso dicembre, non è stata rispettata ma le previsioni ...

Advertising

Voyagermagazine : La prima edizione del festival dell'itticoltura nell’alto Garda Trentino si è chiusa con successo abbinando momenti… - janinkhoory : @elpidio_dambra Ah difatti il Lago di Garda in sto periodo pullula di gente che indossa calzini di spugna bianchi e… - quibresciait : Case vacanza, trend positivo per Garda e Sebino - Per la compravendita di case vacanza il traino è rappresentato da… - GFucci58 : RT @ognivoItaecosi: noi = omg palesemente canterà con elisa è anche sul lago di garda ci mette pochissimo ad andare a verona, poi paolo è l… - ognivoItaecosi : noi = omg palesemente canterà con elisa è anche sul lago di garda ci mette pochissimo ad andare a verona, poi paolo… -