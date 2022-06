L’addio a Putin del clan Eltsin: se ne va Yumashev, l’uomo che consigliò lo Zar all’ex presidente (Di mercoledì 1 giugno 2022) Anche Yumashev, il genero dell’ex presidente, abbandona il leader del Cremlino: era l’ultimo legame con gli eredi di un’altra Russia Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Anche, il genero dell’ex, abbandona il leader del Cremlino: era l’ultimo legame con gli eredi di un’altra Russia

Advertising

Pragma_News : L’addio a Putin del clan Eltsin: se ne va Yumashev, l’uomo che consigliò lo Zar all’ex presidente by @Corriere - infoitestero : L’addio a Putin del clan Eltsin: se ne va Yumashev, l’uomo che consigliò lo Zar all’ex presidente - serenel14278447 : L’addio finale del clan Eltsin: se ne va Yumashev, l’uomo che consigliò all’ex presidente di scegliere Putin.Marco Imarisio - Marilenapas : RT @eziomauro: Von der Leyen: 'Gestiamo l'addio alle fonti energetiche russe. Riserve di gas al 41% in vista dell'inverno'. Putin chiude i… - repubblica : RT @eziomauro: Von der Leyen: 'Gestiamo l'addio alle fonti energetiche russe. Riserve di gas al 41% in vista dell'inverno'. Putin chiude i… -