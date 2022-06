La verità di Giannini su Draghi: “Senza la guerra sarebbe già saltato” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel corso dell'edizione del 1 giugno di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, è arrivato il giudizio di Massimo Giannini, direttore de La Stampa, sulle divisioni nella maggioranza di governo. “Questa maggioranza - sottolinea il giornalista - non è compatta dal 2018 in poi. Non è che i due governi precedenti siano stati questo monolite così concorde e compatto su qualsiasi cosa si dovesse fare. Ci sono stati scontri aspri e devastanti all'interno della maggioranza su cosa si dovesse fare nella strategia contro il Covid, altro che storie. È normale e fisiologico, abbiamo affrontato una fase drammatica e difficile, quindi le posizioni erano anche differenti, ma non è che veniamo dalle verdi vallate della concordia nazionale, al caos sulla guerra innescato da un primo ministro che non controlla”. “Un conto - dice poi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel corso dell'edizione del 1 giugno di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, è arrivato il giudizio di Massimo, direttore de La Stampa, sulle divisioni nella maggioranza di governo. “Questa maggioranza - sottolinea il giornalista - non è compatta dal 2018 in poi. Non è che i due governi precedenti siano stati questo monolite così concorde e compatto su qualsiasi cosa si dovesse fare. Ci sono stati scontri aspri e devastanti all'interno della maggioranza su cosa si dovesse fare nella strategia contro il Covid, altro che storie. È normale e fisiologico, abbiamo affrontato una fase drammatica e difficile, quindi le posizioni erano anche differenti, ma non è che veniamo dalle verdi vallate della concordia nazionale, al caos sullainnescato da un primo ministro che non controlla”. “Un conto - dice poi ...

Advertising

alteaxz : RT @tempoweb: La verità di #Giannini su #Draghi: “Senza la guerra sarebbe già saltato”. Poi esagera sul consigliere di #Salvini #russia #ca… - tempoweb : La verità di #Giannini su #Draghi: “Senza la guerra sarebbe già saltato”. Poi esagera sul consigliere di #Salvini… - vito16315656 : RT @vito16315656: OGGI, 01/06/2022 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER COPRIRE… - vito16315656 : OGGI, 01/06/2022 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER C… - vito16315656 : RT @vito16315656: OGGI, 31/05/2022 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER COPRIRE… -