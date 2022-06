La tv di stato russa: «Putin in Ucraina ha finito, a breve inizierà la Terza guerra mondiale» – Il video (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Forse è giunto il momento di riconoscere che forse l’operazione speciale della Russia in Ucraina è giunta al termine, nel senso che è iniziata una vera guerra: la Terza guerra mondiale». Così nel programma della tv di stato russa 60 Minut la conduttrice Olga Skabeeva svela quelle che secondo lei e i suoi ospiti sarebbero le reali intenzioni di Vladimir Putin. Il video è stato pubblicato dal Russian Media Monitor di Julia Davis, giornalista del Daily Beast. «Ho delle notizie spiacevoli», ha detto Skabeeva citata dal sito di informazione americano, «anche se stiamo metodicamente distruggendo le armi che vengono consegnate in Ucraina, le quantità in cui le stanno inviando gli Stati Uniti ci costringe a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Forse è giunto il momento di riconoscere che forse l’operazione speciale della Russia inè giunta al termine, nel senso che è iniziata una vera: la». Così nel programma della tv di60 Minut la conduttrice Olga Skabeeva svela quelle che secondo lei e i suoi ospiti sarebbero le reali intenzioni di Vladimir. Ilpubblicato dal Russian Media Monitor di Julia Davis, giornalista del Daily Beast. «Ho delle notizie spiacevoli», ha detto Skabeeva citata dal sito di informazione americano, «anche se stiamo metodicamente distruggendo le armi che vengono consegnate in, le quantità in cui le stanno inviando gli Stati Uniti ci costringe a ...

