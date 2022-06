La sicurezza nazionale ridisegna la Internet Governance?

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La crisi ucraina ha portato alla ribalta un tema scomodo nel dibattito pubblico sulle telecomunicazioni: quello dell’. Fra le richieste di Kiev, infatti, c’è stata anche quella di impedire alla Russia l’utilizzo degli IP (le “targhe informatiche” dei computer connessi con la Big) e del DNS (il sistema che “converte” gli IP in sequenze di caratteri “intelligibili” per gli esseri umani). Se accolta, la richiesta avrebbe estromesso Mosca dalla possibilità di usare la rete al di fuori dei propri confini, provocando così un danno senz’altro molto consistente. La richiesta non è stata accolta e quindi i cittadini russi sono ancora liberi di utilizzare l’per attività di varia natura, compresi attacchi alle infrastrutture tecnologiche di molti Paesi, Italia inclusa. A fronte ...

Advertising

rulajebreal : Il consigliere di sicurezza nazionale, Mike Flynn fu licenziato da Trump (grande fan di Putin), perché aveva telefo… - elio_vito : Salvini mette a rischio sicurezza nazionale ?? - camcom_pno : RT @infocamere: ??? Contro i furti digitali ??? '#Cybersicurezza l’Italia s’è desta' via @Agenda_Digitale ?? - InnovazioneTri1 : RT @infocamere: ??? Contro i furti digitali ??? '#Cybersicurezza l’Italia s’è desta' via @Agenda_Digitale ?? - cirillo8 : RT @rulajebreal: Il consigliere di sicurezza nazionale, Mike Flynn fu licenziato da Trump (grande fan di Putin), perché aveva telefonato al… -

...alla ragione" chiedono i Vescovi della CENCO (Conferenza Episcopaledel Congo), in una dichiarazione nella quale esprimono la loro inquietudine per "il degrado delle condizioni di...... siamo impegnati in un percorso che, con l'attuazione del Pianodi ripresa e resilienza, ... come nell'impegno per la tutela della legalità e della, nel costante confronto con gli ...ROMA - Negli ultimi giorni di maggio, la magistratura egiziana ha ordinato la scarcerazione di Abdelrahman Tarek (noto come Moka), Kholoud Saeed e altri nove prigionieri sottoposti a detenzione arbitr ...I servizi segreti ucraini affermano che Vladimir Putin sia intenzionato a occupare le regioni di Lugansk e Donetsk entro l’inizio del mese di luglio. La guerra contro l’Ucraina vede in questo momento ...