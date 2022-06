La serie Berlino “comincia a prendere forma”: svelato il titolo del primo episodio dello spin-off de La Casa di Carta (Di mercoledì 1 giugno 2022) La serie Berlino, che avrà il compito di raccogliere l’eredità del fenomeno di costume La Casa di Carta, è attesa nel 2023 su Netflix, ma entro l’anno sarà certamente battuto il primo ciak. Un aggiornamento sullo stato dell’arte è arrivato da Alex Pina, creatore de La Casa de Papel e ora a lavoro sullo spin-off, insieme alla partner di sempre Esther Martinez Lobato con cui ha fondato la Casa di produzione VancouverMedia. Pina e Lobato stanno scrivendo la serie Berlino: il processo di scrittura è partito subito dopo l’addio a La Casa di Carta ed è proseguito anche durante le riprese dell’altro format originale Netflix che i due hanno ideato e prodotto, Sky Rojo, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) La, che avrà il compito di raccogliere l’eredità del fenomeno di costume Ladi, è attesa nel 2023 su Netflix, ma entro l’anno sarà certamente battuto ilciak. Un aggiornamento sullo stato dell’arte è arrivato da Alex Pina, creatore de Lade Papel e ora a lavoro sullo-off, insieme alla partner di sempre Esther Martinez Lobato con cui ha fondato ladi produzione VancouverMedia. Pina e Lobato stanno scrivendo la: il processo di scrittura è partito subito dopo l’addio a Ladied è proseguito anche durante le riprese dell’altrot originale Netflix che i due hanno ideato e prodotto, Sky Rojo, ...

Advertising

CarlaLance : RT @EmonsEdizioni: 'Il solista' di Jan Segers as è su #ilvenerdì @laRepubblica2: 'Suspense documentazione rendono imperidbile questo nuovo… - giulio_masato63 : @ErCardinale Anni di Serie B/C: 15 Trofei: 14 Ultimo trofeo europeo vinto quando ci stava ancora il Muro di Berlino. 'coppetta' jamm ja - _Berlino_ : Della serie Sergio Ramos e Thiago Silva scansatevi proprio. ?????? - rebeccarla : RT @EmonsEdizioni: 'Il solista' di Jan Segers as è su #ilvenerdì @laRepubblica2: 'Suspense documentazione rendono imperidbile questo nuovo… - EmonsEdizioni : 'Il solista' di Jan Segers as è su #ilvenerdì @laRepubblica2: 'Suspense documentazione rendono imperidbile questo… -