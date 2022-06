(Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - L'automatica attribuzione del solo cognome paterno "si traduce nell'invisibilitàmadre" ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che "si riverbera e si imprime sull'identità del figlio". Ciò comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma,Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È quanto si legge nelladepositata oggi - scritta dalla giudice Emanuela Navarretta - con cui la Corte costituzionale spiega perché ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il ...

elenabonetti : La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. Andiamo avanti! - rtl1025 : ?? Sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul #doppiocognome. Gli ef… - serracchiani : Invisibilità e disuguaglianza. Sono le parole della Corte per la sentenza contro l’esclusione del cognome della mad… - sulsitodisimone : La sentenza della Consulta e il rischio della moltiplicazione dei cognomi - Toniapatty : RT @ale_moretti: Attribuire al figlio automaticamente il solo cognome paterno è sinonimo di diseguaglianza e discriminazione tra genitori.… -

