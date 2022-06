La sconvolgente storia della “famiglia più incestuosa del mondo”: 38 individui nati da rapporti sessuali tra consanguinei (Di mercoledì 1 giugno 2022) La famiglia più incestuosa del mondo. Così è stata definita da numerosi giornali che hanno riportato la storia, la cui scoperta risale a 10 anni fa. Tra questi il Sun, che rivela che solamente adesso possono essere riferiti “i disgustosi dettagli”, essendo cessato l’ordine di divieto di divulgazione. I fatti. In un vasto terreno del New South Wales (Australia) abitavano – in condizioni di squallore e abbandono – 38 individui nati da rapporti sessuali tra consanguinei. Tutto sarebbe iniziato per volontà del padre (Tim Colt, lo pseudonimo) e della sua complice, June, nata da un incesto fratello-sorella. La coppia era convolata a nozze nel 1966, dando alla luce ben 7 figli: Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lapiùdel. Così è stata definita da numerosi giornali che hanno riportato la, la cui scoperta risale a 10 anni fa. Tra questi il Sun, che rivela che solamente adesso possono essere riferiti “i disgustosi dettagli”, essendo cessato l’ordine di divieto di divulgazione. I fatti. In un vasto terreno del New South Wales (Australia) abitavano – in condizioni di squallore e abbandono – 38datra. Tutto sarebbe iniziato per volontà del padre (Tim Colt, lo pseudonimo) esua complice, June, nata da un incesto fratello-sorella. La coppia era convolata a nozze nel 1966, dando alla luce ben 7 figli: Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty e ...

