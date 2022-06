La Russia taglia ancora le forniture di gas: minacce alla Nato (Di mercoledì 1 giugno 2022) In risposta al sesto pacchetto di sanzioni ratificato ieri dall’Unione Europea,la Russia ha oggi stabilito lo stop alle forniture di gas per Olanda, Danimarca e Gran Bretagna, ree di essersi rifiutate di pagare in rubli. Il blocco non riguarda, per ora, né la Germania, né l’Italia: Eni, infatti, continua a pagare in Euro le forniture di gas (come stabilito dai contratti antecedenti l’invasione dell’Ucraina) ma è poi un funzionario Gazprom ad occuparsi della conversione della somma in rubli. Un’operazione che non prevede il diretto coinvolgimento della banca centrale russa, tra le istituzioni sanzionate dall’UE, e non ha costretto Eni ad aprire un conto corrente in Russia, con il rischio di contravvenire alle misure adottate dal Vecchio Continente all’indomani dello scoppio della guerra in ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 giugno 2022) In risposta al sesto pacchetto di sanzioni ratificato ieri dall’Unione Europea,laha oggi stabilito lo stop alledi gas per Olanda, Danimarca e Gran Bretagna, ree di essersi rifiutate di pagare in rubli. Il blocco non riguarda, per ora, né la Germania, né l’Italia: Eni, infatti, continua a pagare in Euro ledi gas (come stabilito dai contratti antecedenti l’invasione dell’Ucraina) ma è poi un funzionario Gazprom ad occuparsi della conversione della somma in rubli. Un’operazione che non prevede il diretto coinvolgimento della banca centrale russa, tra le istituzioni sanzionate dall’UE, e non ha costretto Eni ad aprire un conto corrente in, con il rischio di contravvenire alle misure adottate dal Vecchio Continente all’indomani dello scoppio della guerra in ...

