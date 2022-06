La promozione a tutti i costi è diseducante e antididattica. Lettera (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Una scuola buonista, che promuove soltanto mostrandosi molto indulgente con gli alunni può essere dannosa per la formazione e per la personalità degli alunni stessi. La girandola di riforme che negli ultimi vent’anni hanno interessato la scuola italiana, dopo quella gentiliana del 1923, che resta la migliore in assoluto in termini di efficacia e valutazione del sistema scolastico, hanno assestato un duro colpo alla scuola creando un guazzabuglio che ci porta ad un vicolo cieco senza via d’uscita. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Una scuola buonista, che promuove soltanto mostrandosi molto indulgente con gli alunni può essere dannosa per la formazione e per la personalità degli alunni stessi. La girandola di riforme che negli ultimi vent’anni hanno interessato la scuola italiana, dopo quella gentiliana del 1923, che resta la migliore in assoluto in termini di efficacia e valutazione del sistema scolastico, hanno assestato un duro colpo alla scuola creando un guazzabuglio che ci porta ad un vicolo cieco senza via d’uscita. L'articolo .

