La prima “Finalissima” | Francia contro Uruguay

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Stasera la terza edizione della “” Stasera andrà in scena la terza edizione della “”. La gara che vede contrapposte la squadra detentrice del titolo europeo e quella del titolo sudamericana. Una sfida che torna, a distanza di 29 anni, dall’ultima volta. La, invece, si è giocata il 21 agosto del 1985 tra. La denominazione del trofeo era “Coppa Artemio Franchi”. I transalpini avevano vinto l’europeo l’annoe, a Parigi, riescono ad imporsila celeste. Il risultato finale è di 2 a 0. Rocheteau segna dopo soli 4? la rete del vantaggio. L’altra rete la realizza Touré intorno al primo quarto d’ora della ripresa. Il vero protagonista, però, è stato Michel Platini. Lui, in “regia” guida la squadra e regala l’assist per ...

Azzurri : ???? Chiellini saluta la #Nazionale: domani a #Wembley cerimonia prima di #ItaliaArgentina ?? Prima del fischio d’ini… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Italia-Argentina, abbracci prima della Finalissima: Barella, Lautaro e Messi - Mediagol : VIDEO Italia-Argentina, abbracci prima della Finalissima: Barella, Lautaro e Messi - imperachristian : RT @SoloEsclusivInt: Basto, Bare e Lauti insieme prima della ‘Finalissima’ di stasera tra Italia e Argentina ???? - BorealeA_ : RT @SoloEsclusivInt: Basto, Bare e Lauti insieme prima della ‘Finalissima’ di stasera tra Italia e Argentina ???? -

Si gioca stasera per la volta tra Italia e Argentina, le nazionali di calcio vincitrici degli ultimi due tornei continentali in Europa e Sud ... Messi invece in Qatar ci sarà, a giocarsi a 34 anni quella che molto probabilmente sarà la sua ultima occasione di laurearsi campione del mondo.