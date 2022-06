La nuova truffa su Whatsapp che mira a rubarti l'account (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le truffe su Whatsapp sono un problema conosciuto. La scaltrezza dei criminali informatici e l’ampissima rete di utenti a cui attingere ha reso l’app di messaggistica un vero e proprio ricettacolo di link malevoli e account esca per rubare dati e informazioni personali. I tempi delle catene di Sant’Antonio o dei link phishing – immediatamente riconoscibili – sono finiti: ora bisogna stare attenti al social hacking e alle intrusioni degli hacker nei nostri account nel tentativo di ricattarti e costringerti a pagare un riscatto. L’ultima strategia, raccontata da Rahul Sasi, fondatore e CEO di CloudSEk, un'azienda di sicurezza informatica, riguarda una tecnica innovativa e più diretta, ma altrettanto efficace. Se fino ad ora, si cercava di sfruttare l’amicizia e i contatti comuni per invitarli a cadere nella trappola di condividere PIN o ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le truffe susono un problema conosciuto. La scaltrezza dei criminali informatici e l’ampissima rete di utenti a cui attingere ha reso l’app di messaggistica un vero e proprio ricettacolo di link malevoli eesca per rubare dati e informazioni personali. I tempi delle catene di Sant’Antonio o dei link phishing – immediatamente riconoscibili – sono finiti: ora bisogna stare attenti al social hacking e alle intrusioni degli hacker nei nostrinel tentativo di ricattarti e costringerti a pagare un riscatto. L’ultima strategia, raccontata da Rahul Sasi, fondatore e CEO di CloudSEk, un'azienda di sicurezza informatica, riguarda una tecnica innovativa e più diretta, ma altrettanto efficace. Se fino ad ora, si cercava di sfruttare l’amicizia e i contatti comuni per invitarli a cadere nella trappola di condividere PIN o ...

