La nuova normativa e le speranze perse per un campionato del mondo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando si parla di poker, è bene distinguere tra attività sportiva e gioco d’azzardo. A questo proposito, in Italia esiste un’associazione senza scopo di lucro chiamata FIGP (acronimo che sta per Federazione Italiana Gioco Poker) che regola ufficialmente il gioco inteso come disciplina basata sull’abilità, e non sulla fortuna. Nata nel luglio del 2006, la FIGP è stata fondata con lo scopo di promuovere e divulgare la pratica del poker sportivo. Quest’ultimo si differenzia dal gioco d’azzardo poiché viene equiparato a un vero e proprio sport che, in quanto tale, richiede preparazione, abilità e disciplina. Chi vi si approccia lo fa principalmente per passione e per divertimento, e non tanto con l’obiettivo di intascare vincite o montepremi milionari. Non è il denaro, bensì lo spirito di una buona e sana competizione a ispirare i suoi appassionati, sia che si tratti di pokeristi sportivi ...