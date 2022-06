“La musica fa male alla salute” | assurdo episodio porta a queste parole

Advertising

ltwtsatellite : RT @fineelinexwalls: liam payne sinceramente oltre al fatto che dovresti farti una valanga di cazzi tuoi, dovresti pensare un po' più alla… - fineelinexwalls : RT @fineelinexwalls: liam payne sinceramente oltre al fatto che dovresti farti una valanga di cazzi tuoi, dovresti pensare un po' più alla… - violet_hq : un poco imbarazzante che alcunx provino a difendere le frasi di Liana Panino in quel podcast tentando di tenere ins… - bringit0nd0wn : Bellissimo riassunto di come sia andata questa prima parte del 2022 a livello di musica: MALE - stressed0utmic : @darkofjin io capisco che ritrovarsi a 30 e vedere che la tua carriera non sta procedendo come vorresti fa male, ma… -

... iniziativa interregionale dicorale a tappe sulle tracce di San Francesco, si ferma venerdì ...ad Assisi dopo aver trascorso un periodo che lo vide sottoporsi ad estenuanti terapie per il......dedico le autostrade che portano al mare Giovani wannabe (Oh - oh oh - oh) Figli dei fiori del,...data 24/02/2022) - SOLD OUT CALENDARIO OUTDOOR 9 luglio 2022 - Parma @ Parma Cittàdellac/o ...Sarà il grandissimo protagonista della prossima estate l’Ariete, come tutti sappiamo bene. Anche il Toro farà bene, e, con lui vedremo in questo articolo ...Il mondo della musica piange Guido Lembo, lo chansonnier di Capri che da tempo lottava contro una difficile malattia. A 75 anni si è spento Guido Lembo, lo chansonnier di Capri che da tempo lottava co ...