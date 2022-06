La Marcia delle Bandiere scatena la violenza a Gerusalemme (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nonostante il monito della comunità internazionale e dell’Onu, migliaia di ebrei israeliani si sono radunati il 29 maggio a Gerusalemme per festeggiare la Marcia delle Bandiere. La Marcia segna l’anniversario dell’occupazione di Gerusalemme Est avvenuta nel giugno del 1967 con la Guerra dei sei giorni. La guerra vide dispiegate le forze israeliane contro quelle di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nonostante il monito della comunità internazionale e dell’Onu, migliaia di ebrei israeliani si sono radunati il 29 maggio aper festeggiare la. Lasegna l’anniversario dell’occupazione diEst avvenuta nel giugno del 1967 con la Guerra dei sei giorni. La guerra vide dispiegate le forze israeliane contro quelle di InsideOver.

