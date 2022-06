La mappa della filiera del marmo. «Qui c’è il futuro del lapideo» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Incontro al “Tacca” di Carrara organizzato dal Tirreno e Confindustria. Le imprese del settore agli studenti: «Scuola d’eccellenza, siate i migliori» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 1 giugno 2022) Incontro al “Tacca” di Carrara organizzato dal Tirreno e Confindustria. Le imprese del settore agli studenti: «Scuola d’eccellenza, siate i migliori»

Advertising

Redtipp1 : RT @sole24ore: ?? #Vaccini, 137.774.836 le dosi somministrate in Italia dall'inizio della campagna vaccinale. Sono ancora 1.716.023 #over50… - liliesfree : // ni no kuni raga ho fatto un viaggetto fino ai confini della mappa per noia e fatto un paio di foto :3 - RJ_Hellion : @Th_Dm4570 @JediPerLItalia @limesonline ah, ma allora è un vizio fare mappe di merda? Qui noto che è risorta la Pa… - DFianoli : RT @assurdistan: @DFianoli Tu sei evidentemnte un incivile. Chiunque sia in grado di disegnare una mappa é senza dubbio il detentore di que… - assurdistan : @DFianoli Tu sei evidentemnte un incivile. Chiunque sia in grado di disegnare una mappa é senza dubbio il detentore… -