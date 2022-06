La lunga vita di Alida Valli, la "diva" istriana che volle morire italiana (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alida Maria Altenburger, in arte Alida Valli, ha attraversato la grande storia. Nata a Pola nel 1921 non ha mai rinnegato la sua italianità Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022)Maria Altenburger, in arte, ha attraversato la grande storia. Nata a Pola nel 1921 non ha mai rinnegato la sua italianità

Pubblicità

TgLa7 : Nelle immagini girate dai militari i civili ringraziano e augurano lunga vita a #Kadyrov. 'I tedeschi sono scappati… - BornToRun969 : Una Lunga Storia D'amore... Che nn doveva finire così... 28 anni Grazie Mister per tutte le volte che ci ha fatto g… - dario39355099 : RT @SadalSuud33: @dario39355099 Dario non mi piace ripetere quello che mi è successo , la storia è lunga . Di sicuro nella mia vita non c… - SadalSuud33 : @dario39355099 Dario non mi piace ripetere quello che mi è successo , la storia è lunga . Di sicuro nella mia vit… - WordUpGames_it : Lunga vita a noi #università #learning -