La Lombardia cerca almeno 500 tutori per minori stranieri

AGI - La Lombardia è alla ricerca di tutori per i minori stranieri non accompagnati. Il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Riccardo Bettiga, intervistato dall'AGI, sottolinea che ne servirebbero "ancora almeno 500" per non andare a gravare sui sindaci. Oggi il numero di tutori attivi in Lombardia è di 348, mentre quello dei minori stranieri non accompagnati ad aprile era di 2.749. Con l'ultimo bando attivato dalla Regione sono arrivate 247 candidature a tutore, di queste 190 saranno esaminate entro metà giugno. Per diventare tutore basta essere cittadini europei, avere almeno 25 anni, godere dei diritti civili e politici e non avere riportato condanne penali.

