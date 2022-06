La guerra che finanziamo tenendo aperta la pompa di benzina russa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Al direttore - Nel 2021 il pil russo è stato pari a 1.439 miliardi di euro (nello stesso anno, quello italiano a oltre 1.781 miliardi): occupa il dodicesimo posto nella classifica mondiale del Fmi. Il suo pil pro capite, inoltre, è pari a 27.900 dollari (quello italiano a 38.200 dollari): occupa il settantaduesimo posto nella medesima classifica. La Russia è certamente una grande potenza nucleare e un gigante nei combustibili fossili, ma dai piedi d’argilla.Michele Magno La Russia, come diceva John McCain, è solo una pompa di benzina mascherata da paese. Le risorse economiche della Russia arrivano da lì (il valore complessivo delle attività collegate al petrolio, gas e altre risorse naturali nel 2021 ammontava a circa il 60 per cento del pil russo). E scegliere di tenere aperta la pompa di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Al direttore - Nel 2021 il pil russo è stato pari a 1.439 miliardi di euro (nello stesso anno, quello italiano a oltre 1.781 miliardi): occupa il dodicesimo posto nella classifica mondiale del Fmi. Il suo pil pro capite, inoltre, è pari a 27.900 dollari (quello italiano a 38.200 dollari): occupa il settantaduesimo posto nella medesima classifica. La Russia è certamente una grande potenza nucleare e un gigante nei combustibili fossili, ma dai piedi d’argilla.Michele Magno La Russia, come diceva John McCain, è solo unadimascherata da paese. Le risorse economiche della Russia arrivano da lì (il valore complessivo delle attività collegate al petrolio, gas e altre risorse naturali nel 2021 ammontava a circa il 60 per cento del pil russo). E scegliere di tenereladi ...

