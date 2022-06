La grandine dopo la siccità | gravi danni alle colture Appello della Coldiretti agli agricoltori | ' Necessaria l' assicurazione'

Pubblicità

viverejesi : Morro d'Alba e Chiaravalle: Coldiretti Ancona, dopo l'afa arriva la grandine con danni nell'entroterra… - oltrefano : Coldiretti Pesaro Urbino, dopo l'afa arriva la grandine: danni a Mondavio - v_senigallia : Coldiretti, dopo l'afa arriva la grandine: danni nell'entroterra senigalliese - YouTvrs : Dopo l'afa arriva la #Grandine: #Danni nell'#Entroterra - FOTO - - IlNuovoTorrazzo : Richiesta calamità: dopo la grandine il Comune raccoglie segnalazioni dei danni per la Regione -

MONDAVIO -la grande siccità, lunedì pomeriggio si è abbattuta la temutain diverse zone della valle del Cesano, da Fratte Rosa a Mondavio in particolare, causando danni importanti. Secondo i dati ...Meteo trae caldo africano. Che estate ci aspetta Tre domande all'esperto Roma, 31 maggio 2022 - Si ...un weekend in cui si è avuto un crollo delle temperature anche di 15 gradi in alcune ...MONDAVIO - Dopo la grande siccità, lunedì pomeriggio si è abbattuta la temuta grandine in diverse zone della valle del Cesano, da Fratte Rosa a Mondavio in particolare, causando danni importanti.PRIMI FORTI TEMPORALI SUL FINIRE DELLA SETTIMANA. Le prime avvisaglie di un certo cambiamento si avvertirebbero già sul finire del lungo Ponte del 2 giugno, quando un fronte dovrebbe riuscire a raggiu ...