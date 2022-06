La Finalissima è dell’Argentina: dominio totale contro l’Italia, in grande spolvero Messi e Di Maria (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Argentina vince, meritatamente, la Finalissima. La preoccupazione in casa Italia è sempre più evidente, la partita di oggi è stata negativa dal punto di vista tecnico ma anche fisico. Si sono affrontate la vincente dell’Europeo contro quella della Coppa America. Il difensore Giorgio Chiellini è sceso in campo per l’ultima volta con la maglia azzurra, a centrocampo è stato pesantissimo il forfait di Verratti. Continua a deludere l’attacco: senza Insigne, Immobile e Chiesa la squadra non ha creato occasioni pericolose. Anche fisicamente la squadra ha fatto molta fatica. L’Argentina ha messo in mostra una tecnica sopra la media, Messi e compagni hanno regalato spettacolo e il futuro juventino Angel Di Maria ha deliziato il pubblico con giocate di altissimo livello. l’Italia si è schierata in attacco ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Argentina vince, meritatamente, la. La preoccupazione in casa Italia è sempre più evidente, la partita di oggi è stata negativa dal punto di vista tecnico ma anche fisico. Si sono affrontate la vincente dell’Europeoquella della Coppa America. Il difensore Giorgio Chiellini è sceso in campo per l’ultima volta con la maglia azzurra, a centrocampo è stato pesantissimo il forfait di Verratti. Continua a deludere l’attacco: senza Insigne, Immobile e Chiesa la squadra non ha creato occasioni pericolose. Anche fisicamente la squadra ha fatto molta fatica. L’Argentina ha messo in mostra una tecnica sopra la media,e compagni hanno regalato spettacolo e il futuro juventino Angel Diha deliziato il pubblico con giocate di altissimo livello.si è schierata in attacco ...

