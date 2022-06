La fiction di Roma che funziona

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Visto che giornali e tv non ne parlano – con pochissime eccezioni come La Notizia – da qualche tempo una pattuglia di influencer e personaggi dello spettacolo si sta sostituendo ai cronisti con le bocche cucite sul degrado di. Un silenzio che può spiegarsi solo con lo sfinimento per le migliaia di articoli e talk show fatti ai tempi della Raggi, descritta come Attila e così accompagnata all’uscita del Campidoglio per far posto ai competenti, capaci di risolvere in un battibaleno ogni problema. Così lo stesso Pd che aveva gestito la Capitale per quasi vent’anni, facendo più danni dei lanzichenecchi ha ripreso il potere, dedicando i primi mesi dalle elezioni a spartirsi le poltrone e quelli successivi a copiare (male) i provvedimenti dei Cinque Stelle o a rimangiarsi promesse solenni come quella di non costruire alcun inceneritore. Per non disturbare il manovratore, ...