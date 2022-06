La Festa del 2 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cos’è per noi italiani il 2 giugno del 1946 ? Se vogliamo essere concisi possiamo dire che è la Festa che ci ricorda che dopo la seconda guerra mondiale il Paese intero ha scelto la Repubblica a discapito della Monarchia. Che fino a quel momento aveva regnato in Italia. Nasce la Repubblica Italiana Ma dietro questa ricorrenza c’è una storia molto più forte e ricca di significato. Ma partiamo dal principio. La seconda guerra mondiale finisce. E la monarchia, dopo l’alleanza con il fascismo e dopo aver accettato le leggi raziali perde sicuramente il suo fascino. Ma soprattutto non dava più quella sicurezza di cui un Paese appena uscito dalla guerra aveva bisogno. L’esilio volontario di Re Umberto II in Portogallo da il via alla decisone di cambiare regime. E soprattutto di far scegliere il popolo tra Monarchia e Repubblica. Ma l’evento più ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cos’è per noi italiani il 2del 1946 ? Se vogliamo essere concisi possiamo dire che è lache ci ricorda che dopo la seconda guerra mondiale il Paese intero ha scelto la Repubblica a discapito della Monarchia. Che fino a quel momento aveva regnato in Italia. Nasce la Repubblica Italiana Ma dietro questa ricorrenza c’è una storia molto più forte e ricca di significato. Ma partiamo dal principio. La seconda guerra mondiale finisce. E la monarchia, dopo l’alleanza con il fascismo e dopo aver accettato le leggi raziali perde sicuramente il suo fascino. Ma soprattutto non dava più quella sicurezza di cui un Paese appena uscito dalla guerra aveva bisogno. L’esilio volontario di Re Umberto II in Portogallo da il via alla decisone di cambiare regime. E soprattutto di far scegliere il popolo tra Monarchia e Repubblica. Ma l’evento più ...

