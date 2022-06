La Dea Fortuna, cinema d’autore nelle multisale UCI: ecco quando (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continua nelle multisale UCI la rassegna settimanale dedicata ai film di qualità. Protagonista di questa settimana è il film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leon e Jasmin Trinca Lunedì 6 giugno negli UCI cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è La Dea Fortuna, il film diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il lungometraggio racconta la storia di Arturo e Alessandro, una coppia in crisi unita però da un profondo affetto. Riuscirà l’arrivo dei due bambini di Annamaria, la migliore amica di Alessandro, a riportare la speranza? Arturo (Stefano ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) ContinuaUCI la rassegna settimanale dedicata ai film di qualità. Protagonista di questa settimana è il film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leon e Jasmin Trinca Lunedì 6 giugno negli UCIs continua ESSAI. Rassegna di, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è La Dea, il film diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il lungometraggio racconta la storia di Arturo e Alessandro, una coppia in crisi unita però da un profondo affetto. Riuscirà l’arrivo dei due bambini di Annamaria, la migliore amica di Alessandro, a riportare la speranza? Arturo (Stefano ...

