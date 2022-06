La Commissione Europea ha approvato l’adozione dell’euro da parte della Croazia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Mercoledì laha dato parere positivo alda: a luglio la decisionedovrà essere confermata dal Parlamento Europeo e dovrà ricevere anche l’approvazione finaleBanca Centrale. Se, come sembra probabile, non

Presentando le decisioni di oggi dellasull'adozione dell'euro da parte della Croazia, Gentiloni ha rilevato che lo sforzo del Paes per centrare i parametri per far parte dell'unione monetaria dimostra come quest'ultima ...Addio kuna, arriva l'euro. La Croazia adotterà la moneta unica dal primo gennaio 2023 . Laha stabilito, nel rapporto sulla convergenza 2022, che Zagabria è pronta a entrare nell'eurozona, portando a venti il numero dei Paesi che usano la moneta unica, a partire dall'...La Commissione europea ha dato il suo parere positivo per l'ingresso della Croazia nella zona euro a partire dal primo gennaio 2023. Diventerà il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica. Il ...Secondo la decisione di Bruxelles, l’euro dovrebbe sostituire la kuna dl primo gennaio 2023. Secondo una valutazione finale della Commissione europea, la Croazia soddisfa i requisiti per ...