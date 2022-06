La casa nella prateria: la vera casa della famiglia Ingalls è diventata un museo | Qui Michael Landon ha preso le sue idee (Di mercoledì 1 giugno 2022) Trasmessa negli anni settanta ed ottanta, La casa nella prateria è una delle serie di maggior successo dell’epoca: un vero pezzo di storia, tanto da essere diventata un museo. La serie La casa nella prateria (tradotto dall’inglese Little House on the Prairie) è stata trasmessa tra il 1974 ed il 1983 e prende ispirazione dai romanzi della scrittrice Laura Ingalls Wilder. La casa nella prateria: vi ricordate la celebre serie? Oggi la casa della famiglia Ingalls è diventata un museo (fonte web)Nei libri ... Leggi su newstv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Trasmessa negli anni settanta ed ottanta, Laè una delle serie di maggior successo dell’epoca: un vero pezzo di storia, tanto da essereun. La serie La(tradotto dall’inglese Little House on the Prairie) è stata trasmessa tra il 1974 ed il 1983 e prende ispirazione dai romanziscrittrice LauraWilder. La: vi ricordate la celebre serie? Oggi laun(fonte web)Nei libri ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme oggi per le nostre comunità religiose, perché in modo profetico si pongano al servizio nella cura… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni della Dia a casa dell'inviato di Report Paolo Mondani e nella redazione dopo un servizio su Capaci. O… - marattin : LA VITA È QUESTIONE DI PRIORITÀ. Mentre qualcuno si diverte un mondo a lamentarsi di nuove tasse sulla casa - che e… - pepsgro : RT @willy_signori: Quanto gli dà fastidio quella frase di Boniperti che fanno finta di non capire… Però solo a chiacchiere. Perché poi quan… - tanjirohowl : Troppe volte nascondo tutto ciò che ho nella testa sorridendo in giro , sembrando felice e spensierato , quando inv… -