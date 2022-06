La campagna di Esselunga è omofoba? La polemica sul tweet ironico è virale

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Su twitter unariguardante, società di grande distribuzione organizzata con supermercati in gran parte del Nord Italia, è diventata. A quanto pare, è apparso unche definiva “” unapubblicitaria del marchio di negozi (quella con gli ortaggi e altri alementi “travestiti” da personaggi di fiabe, romanzi o film). L’utente che ha pubblicato il commento, però, è un account parodia, a cui piace ironizzare sul web. Vi raccomandiamo... Sangiovanni e la "n word" nel testo della sua canzone: scoppia laIlrecitava: “Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile. E invece no. Dopo ...