La campagna di Esselunga è omofoba? La polemica sul tweet ironico e virale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Su twitter una polemica riguardante Esselunga, società di grande distribuzione organizzata con supermercati in gran parte del Nord Italia, è diventata virale. A quanto pare, è apparso un tweet che definiva “omofoba” una campagna pubblicitaria del marchio di negozi (quella con gli ortaggi e altri alementi “travestiti” da personaggi di fiabe, romanzi o film). L’utente che ha pubblicato il commento, però, è un account parodia, a cui piace ironizzare sul web. Vi raccomandiamo... Sangiovanni e la "n word" nel testo della sua canzone: scoppia la polemica Il tweet recitava: “Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile. E invece no. Dopo ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Su twitter unariguardante, società di grande distribuzione organizzata con supermercati in gran parte del Nord Italia, è diventata. A quanto pare, è apparso unche definiva “” unapubblicitaria del marchio di negozi (quella con gli ortaggi e altri alementi “travestiti” da personaggi di fiabe, romanzi o film). L’utente che ha pubblicato il commento, però, è un account parodia, a cui piace ironizzare sul web. Vi raccomandiamo... Sangiovanni e la "n word" nel testo della sua canzone: scoppia laIlrecitava: “Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile. E invece no. Dopo ...

Advertising

HuffPostItalia : Finocchio e Pinocchio. 'La campagna di Esselunga è omofoba': su Twitter è polemica (ma il tweet è ironico) - infoitcultura : La campagna di Esselunga è omofoba? La polemica sul tweet ironico e virale - faberpiredda : @zazagab2 @frampagna Non mette in cattiva luce nessuno e niente, propone una rilettura parodistica dei twitter di u… - equinozio23 : RT @Densepistrophei: Io sono fico, ma non ho il braccino corto. Inaccettabile che #esselunga si renda responsabile di una campagna di discr… - PuniFra : RT @HuffPostItalia: Finocchio e Pinocchio. 'La campagna di Esselunga è omofoba': su Twitter è polemica (ma il tweet è ironico) https://t.co… -