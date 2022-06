La biblioteca comunale aperta il pomeriggio, grazie al Patto locale per la Lettura (Di mercoledì 1 giugno 2022) Monreale – La Giunta comunale stamane, ha approvato la delibera di integrazione oraria dei dipendenti comunali in servizio nella biblioteca del Fondo Moderno sita dell’ex Ospedale Santa Caterina che saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 19:00. L’integrazione oraria proposta dall’Assessore ai beni culturali, Letizia Sardisco, e dall’Assessore Leggi su monrealelive (Di mercoledì 1 giugno 2022) Monreale – La Giuntastamane, ha approvato la delibera di integrazione oraria dei dipendenti comunali in servizio nelladel Fondo Moderno sita dell’ex Ospedale Santa Caterina che saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 19:00. L’integrazione oraria proposta dall’Assessore ai beni culturali, Letizia Sardisco, e dall’Assessore

Librimmagine : A pensarci bene, abbiamo pochissimi dati relativi alla biblioteca comunale di @CBugliano. - uncletomablogZ : @GenCar5 Io volevo donarli alla biblioteca comunale (quelli che non hanno o hanno poche copie), mi hanno detto di no. Sbigottito. - antoniosilvi : @PBurattini Lo ha fatto anche mia figlia, 12 anni, mentre i genitori si separavano lei ha scoperto da sola l’arte d… - FloMassardi : Odolo (biblioteca comunale): presentazione lista “ViviAmo Odolo” con candidato Sindaco Fabio Dolci. In bocca la lupo ragazzi!! ???? - Ila185 : Io voglio fare la cittadina onesta e pagare il fottuto libro della biblioteca comunale ma porcodio sto sito crasha… -