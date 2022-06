Katia Ricciarelli e Pippo Baudo | ecco perché si sono lasciati

(Di mercoledì 1 giugno 2022)racconta a “Lunatici” su Rai Radio 2 le motivazioni della separazione con, dopo un matrimonio durato 18 anni. Una storia d’amore intensa che è finita bruscamente nel 2004: “Ci siamo sposati veramente per amore”racconta il motivo della separazione cona Rai Radio 2 La sopranoè stata sposata conper 18 anni, ma nel 2004 la coppia si è separata senza rivelare i dettagli privati. Orasi è aperta durante un’intervista per i “Lunatici” di Rai Radio 2, raccontando le vere motivazioni della separazione con l’ex marito.e ...

Advertising

annae4964 : RT @harsiness: i drama che sfornano axb, soleje e le selassié con la loro attività sul twitter aiuto io gli leverei i cellulari e li mander… - harsiness : i drama che sfornano axb, soleje e le selassié con la loro attività sul twitter aiuto io gli leverei i cellulari e… - gabrielsniceass : @justtmat tutte le litigate che coinvolgevano alex belli miriana trevisan delia duran katia ricciarelli e alessandro basciano - viottomartina9 : RT @antoniarizzo17: Su Culturamente la mia intervista a Katia Ricciarelli - viottomartina9 : RT @TRMh24: Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello nei nostri studi. A breve l'intervista anche su YouTube http://t.co/IWg4c9EWnC -

Venerdì 22 luglioe Pino Quartullo (qui nella doppia veste di attore/regista) con Claudio Insegno e Nadia Rinaldi in Riunione di famiglia; sabato 23 Mogol e Gianmarco Carroccia in ...18 anni di matrimonio poi il brusco addio:torna a parlare della separazione con Pippo Baudo e svela i veri motivi. Un amore lungo quasi venti anni, poi, qualcosa si è rotto e trae Pippo Baudo è stata anche ...Katia Ricciarelli racconta a “Lunatici” su Rai Radio 2 le motivazioni della separazione con Pippo Baudo, dopo un matrimonio durato 18 anni. Una storia d’amore intensa che è finita bruscamente nel 2004 ...In occasione di un'intervista a Rai Radio2, Katia Ricciarelli ha parlato del matrimonio con Pippo Baudo svelando i motivi della separazione ...