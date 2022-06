Karen Kokeshi | la fidanzata di Rovazzi aggredita e rapinata | “Mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)con violenza ementre tornava a casa dopo una visita medica. È quanto successo nella sera di martedì 31 maggio a, all’anagrafeRebecca Casiraghi, influencer, youtuber e scrittrice di 27 anni che i gossip indicano come ladi Fabio. È stata lei stessa a raccontare su Instagram quanto accaduto ieri sera a Milano, in pieno centro, mentre camminava tenendo in mano il cellulare per guardare la strada sul navigatore. “Venti minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini miaggredito“, ha esordito nelle stories pubblicando anche una foto delle ferite. “Quei due uomini milanciato sule ...

