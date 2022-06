Juventus | oggi incontro decisivo con l’agente di Di Maria | c’è la nuova offerta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato: a LondraCherubini dovrebbe incontraredi Diper cercare di chiudere la trattativa. La situazione Secondo quanto riportato da Tuttosport, prima della Finalissima Italia–Argentina in programma questa sera a Wembley, ci sarà untra Cherubini e il procuratore di Diper provare a strappare definitivamente il sì per la trattativa.da parte della, conscia che El Fideo non accetterà oltre un anno di contratto. Un annuale ma a cifre inferiori rispetto a quelle inizialmente previste, con proposta di 7 milioni di euro più bonus. Non verrà così sfruttato il Decreto Crescita, ma le esigenze di entrambe le parti, anche se non in pieno, verrebbero ...