Juventus | novità sulla trattativa con Kostic | c’è la notizia!

Il quotidiano Tuttosport, ha smentito le voci giunte nella giornata di ieri, che davano ormai per fatto il passaggio di Kostic alla Juventus. Nulla da fare dunque per la Juventus, che dopo il ritorno di Paul Pogba, punta a rinforzare il proprio centrocampo con un acquisto di qualità, per tornare a competere per lo scudetto. Sebbene l'interesse per Filip Kostic, sia ancora vivo, la trattativa tra la dirigenza bianconera e l'Eintraich Francoforte, club proprietario del cartellino del serbo, è ancora in alto mare. Ma il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è al lavoro per cambiare la situazione e regalare ad Allegri un esterno mancino, dotato di grande velocità, fisicità e anche molto abile a svolgere anche la fase ...

Calciomercato Juventus, Di Maria all'ultimo tango: l'assist è ufficiale I tifosi aspettano con ansia nelle prossime settimane novità riguardanti il calciomercato della Juventus, le possibili mosse della società. Allo stesso modo attende con ansia qualche colpo di mercato anche mister Allegri. L'allenatore livornese sa ... Probabili formazioni Italia Argentina/ Quote, Mancini cambia l'attacco (Finalissima) Nel tridente offensivo invece ci saranno delle novità, che sono legate comunque alla situazione ...avere un futuro nel nostro campionato avendo sostanzialmente trovato l'accordo con la Juventus.