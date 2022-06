Juve, news mercato: Pogba arriva, Chiellini in America (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Paul Pogba dice addio al Manchester United e si prepara a tornare alla Juventus. I red devils hanno ufficializzato la news di mercato che era nell’aria da tempo: Pogba, 29 anni, lascia lo United alla scadenza del contratto. Il francese pare vicinissimo al ritorno alla Juve, dove ha militato dal 2012 al 2016. Da Torino, invece, sta per partire Giorgio Chiellini. Il 37enne difensore ha appena chiuso la lunghissima avventura in bianconero ed è a un passo dal diventare un giocatore del Los Angeles Fc, squadra della Mls Americana. Secondo quanto riporta’ Espn’, Chiellini firmerà con il club californiano nei prossimi giorni perché l’intesa con la dirigenza è stata trovata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Pauldice addio al Manchester United e si prepara a tornare allantus. I red devils hanno ufficializzato ladiche era nell’aria da tempo:, 29 anni, lascia lo United alla scadenza del contratto. Il francese pare vicinissimo al ritorno alla, dove ha militato dal 2012 al 2016. Da Torino, invece, sta per partire Giorgio. Il 37enne difensore ha appena chiuso la lunghissima avventura in bianconero ed è a un passo dal diventare un giocatore del Los Angeles Fc, squadra della Mlsna. Secondo quanto riporta’ Espn’,firmerà con il club californiano nei prossimi giorni perché l’intesa con la dirigenza è stata trovata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

