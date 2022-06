Juve, la novità: Cosentino sarà il nuovo segretario generale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Massimo Cosentino sarà presto il nuovo segretario generale di Juventus. La chiamata è arrivata diverso tempo fa, i colloqui recenti hanno dato esito positivo e ora si attende solo l'ufficialità. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Massimopresto ildintus. La chiamata è arrivata diverso tempo fa, i colloqui recenti hanno dato esito positivo e ora si attende solo l'ufficialità. ...

Juve, la novità: Cosentino sarà il nuovo segretario generale Massimo Cosentino sarà presto il nuovo segretario generale di Juventus. La chiamata è arrivata diverso tempo fa, i colloqui recenti hanno dato esito positivo e ora si attende solo l'ufficialità.