Juve | De Sciglio verso il rinnovo | i dettagli e il nuovo ingaggio

Advertising

romeoagresti : Resiste l’accordo tra la #Juve #DeSciglio per il rinnovo: con le parti fiduciose di arrivare alla firma rapidamente… - LucaRuss0 : JUVE, Attese le firme di De Sciglio nelle prossime ore - MondoBN : JUVE, Attese le firme di De - Guido17595958 : Fascia destra Juve Cuadrado 34 enne( adattato) Danilo 31 enne De Sciglio per altri 3 anni a 1.8 GRAZIE MILLE MACS - Cucciolina96251 : RT @apathetichead: Noi andremo tutti in paradiso perché l'inferno lo abbiamo già vissuto sulla Terra con De Sciglio alla Juve -

, si conclude il periodo dei rinnovi E con Desi conclude in casa Juventus il periodo dei rinnovi. Ma dei cinque bianconeri in scadenza ne sono rimasti soltanto tre a Torino: oltre al ...Juventus: pronto il rinnovo per De: in attesa delle mosse importanti Juventus - De: sui social scoppia la polemica Juventus: pronto il rinnovo per DeMattia De...Le ultime sul rinnovo di De Sciglio con la Juventus: firma nelle prossime ora, contratto fino al 2025 Nelle prossime ore, De Sciglio rinnoverà il suo contratto con la Juvenus. Il difensore ex Milan fi ...La Juventus e De Sciglio sono intenzionati a continuare insieme: per il terzino italiano è molto vicino il rinnovo di contratto ...