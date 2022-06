Jp Morgan lancia l' allarme «uragano economico» | giugno parte male per le Borse europee

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mercato teme anche un'accelerazione della stretta Fed: i dati macro positivi potrebbero infatti rendere l'istituto centrale più aggressivo. Dollaro forte in attesa del Beige Book, gas a picco in vista della possibile introduzione del cap sui prezzi

di Jp, Jamie Dimon, che vede un "uragano economico" in arrivo e i dati macroeconomici positivi pubblicati negli Stati Uniti, che paradossalmente alimentano i timori del mercato ...Concorrenti al volante di pregiate e rare Ferrari, Maserati Mistral, Aston Martin Vintage, Porsche, varie e splendide Alfa Romeo e, Mercedes e. 'E' stata una grandissima emozione vedere ... Le Borse europee frenano con Wall Street, tiene il settore auto. A Milano bene Stellantis Gas a picco in vista del cap: -11% a 83,6 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - L'allarme lanciato dall'a.d. di Jp Morgan, ...Da inizio anno, l'indice ha perso oltre il 17%. Ma rischia di lasciare sul terreno un altro 10%, secondo la banca d'affari Usa ...