Advertising

Gazzetta_it : Jorginho, i gioielli del Sassuolo e...: mezza Nazionale ha le valigie pronte -

La Gazzetta dello Sport

Prima l'Argentina, poi… le valigie. Qualcuno le chiuderà per andare in vacanza, magari a Ibiza o Formentera. Qualcun altro, invece, per scoprire da vicino la prossima tappa della sua carriera. ..., occasioni, investimenti sul futuro: supermarket Italia . Nel conto non sono entrati Chiellini , destinato a Los Angeles per l'ultimo anno di carriera, e Luiz Felipe , l'oriundo ex Lazio da ... Calciomercato Italia: tanti azzurri in bilico da Jorginho a Scamacca Sono 14 su 37 i calciatori azzurri pronti a cambiare squadra in estate. Da Meret a Belotti passando per Bernardeschi, Sirigu, Emerson, Bastoni, Jorginho e i gioielli del Sassuolo.L ’Italia che non va ai Mondiali, l'Italia Campione d'Europa, è sempre un po' paradossale. Come lo è anche il fatto che, 14 azzurri su 37, ...