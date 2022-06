Johnny Depp vince il processo: “La giuria mi ha restituito la vita” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – ”La giuria mi ha restituito la vita”. Queste le prime parole dell’attore Johnny Depp, uscito vincitore dalla causa milionaria per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. “Sono davvero onorato”, ha aggiunto Depp che riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari. Secondo il verdetto raggiunto all’unanimità dai 7 membri della giuria nel processo a Fairfax, Heard ha diffamato l’attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cui Depp era stato definito “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”. Anche Heard aveva citato Depp per diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. All’attrice è stato riconosciuto un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Lami hala”. Queste le prime parole dell’attore, uscito vincitore dalla causa milionaria per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. “Sono davvero onorato”, ha aggiuntoche riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari. Secondo il verdetto raggiunto all’unanimità dai 7 membri dellanela Fairfax, Heard ha diffamato l’attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cuiera stato definito “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”. Anche Heard aveva citatoper diffamazione: le sue accuse, però, secondo lanon sono state pienamente provate. All’attrice è stato riconosciuto un ...

