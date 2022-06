Johnny Depp contro Amber Heard | il verdetto dà ragione all’attore | lei lo ha diffamato Pagherà 15 milioni di dollari

(Di mercoledì 1 giugno 2022) I giurati hanno deciso:ha. Ilè arrivato nel tribunale di Fairfax, in Virginia, quando in Italia erano da poco passate le 21. Prima di annunciare la loro decisione, i giurati erano arrivati davanti alla giudice Penny Azcarate ma erano stati rimandati in camera di consiglio perchè «non avevano assegnato una cifra compensatoria della eventuale diffamazione nel loro». La giuria del processo per diffamazione intentato dal’ex moglie– e diventato virale su tutti i social – ha passato oltre 12 ore in camera di consiglio.aveva chiesto aun risarcimento di 50 ...

La giuria del tribunale di Fairfax in Virginia ha raggiunto il verdetto nella causa per diffamazione trae l'ex moglie Amber Heard , esprimendosi in merito alla richiesta di risarcimento da 50 milioni di dollari cheha presentato ai danni della Heard e alla contro - richiesta di quest'...L'attoreha vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Il verdetto della giuria è stato letto in aula a Fairfax, in Virginia, dopo circa 12 ore di camera di consiglio. Come ...Un processo che è stato anche un show a favore di telecamere Nel tribunale di Fairfax (Virginia) si sono succedute settimane di colpi di scena, di video choc, di accuse reciproche, di lacrime e di… ...ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito del del processo che vedeva contrapposto Johnny Depp alla ex moglie Amber Heard la giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, composta da 7 membri (5 uomini e 2 ...