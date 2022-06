Jessica e Barù fidanzati? Spuntano le foto di una fan nel ristorante di Barù: ecco i dettagli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Come in molti sanno, Barù Gaetani, dopo il GF Vip, si è lanciato in una nuova avventura che lo vede ai fornelli, o meglio: alla brace. Si tratta del suo ristorante temporaneo, a Milano, dal nome “Braci by Barù”. LEGGI ANCHE : — Lulù e Clarissa a Milano ma lontane da Jessica: dove erano insieme ad un ex del GF VIP Qui diversi amici sono passati a trovarlo, tra cui Davide Silvestri, che insieme a Barù ha condiviso mesi di permanenza nella casa del GF VIP 6. Attraverso Instagram, Davide ha documentato la sua “trasferta” nel ristorante dell’amico, dove si è cimentato al fianco di Barù a cuocere la carne sul braciere. Nelle sue stories, Davide ha taggato anche Jessica Selassié, ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 giugno 2022) Come in molti sanno,Gaetani, dopo il GF Vip, si è lanciato in una nuova avventura che lo vede ai fornelli, o meglio: alla brace. Si tratta del suotemporaneo, a Milano, dal nome “Braci by”. LEGGI ANCHE : — Lulù e Clarissa a Milano ma lontane da: dove erano insieme ad un ex del GF VIP Qui diversi amici sono passati a trovarlo, tra cui Davide Silvestri, che insieme aha condiviso mesi di permanenza nella casa del GF VIP 6. Attraverso Instagram, Davide ha documentato la sua “trasferta” neldell’amico, dove si è cimentato al fianco dia cuocere la carne sul braciere. Nelle sue stories, Davide ha taggato ancheSelassié, ...

Advertising

ZeilaCundari : RT @_mariells: tutti: 'che bello, Jessica e Baru ieri sera insieme da Braci' me, an intellectual: 'NON È UN MOMENTO ROMANTICO, È UN MOMENT… - Moony74711224 : @Iperborea_ Perché non dirlo a Jessica direttamente ma riportarlo su Twitter? Barù che urla che la carne si fredda?… - _COMUNQUE_ : RT @percepisco: Ma vi rendete conto che Barù voleva fare una foto, in un luogo pubblico a Milano, con Jessica seduta sulle gambe, consapevo… - babyelenoire : Jessica e Baru stanno talmente insieme che lui non reposta le sue storie e lei fa colazione in hotel…avranno sicura… - Iuky_14 : Maronn mia che và gia' di ieri hanno messo i puntini sulle i Baru' ha deciso di mostrarsi ancora a casa sua con la… -

Barù beccato in compagnia di una famosa modella: di chi si tratta L'enologo ha dunque archiviato la sua presunta liaison con Jessica Selassié Barù avvistato con una modella Secondo i rumor diffusi da Deianira Marzano e Amedeo Venza, Barù sarebbe stato avvistato in ... Jessica Selassiè e Barù a cena con Davide Silvestri e la sua fidanzata: bistecche e birra sotto il cielo di Milano, il resoconto dei fan Jessica Selassiè e Barù a cena con Davide Silvestri e la sua fidanzata Oltre a Jessica e Barù (impegnato anche in cucina) c'erano anche Davide Silvestri e la fidanzata (e promessa sposa) Alessia ... L'enologo ha dunque archiviato la sua presunta liaison conSelassiéavvistato con una modella Secondo i rumor diffusi da Deianira Marzano e Amedeo Venza,sarebbe stato avvistato in ...Selassiè ea cena con Davide Silvestri e la sua fidanzata Oltre a(impegnato anche in cucina) c'erano anche Davide Silvestri e la fidanzata (e promessa sposa) Alessia ...