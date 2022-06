Jennifer Lopez, divina a 52 anni: l’amore (e Ben) la fanno bellissima (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jennifer Lopez non è mai stata così bella. A 52 anni la cantante e attrice sprizza gioia e bellezza da tutti i pori e le ultime due foto postate sul suo account Instagram ne sono la prova: in micro bikini nero, pareo sulle spalle, occhiali sole e capelli sciolti al vento, J.Lo incanta i follower. Il suo elisir di bellezza e giovinezza, sedute di fitness, creme e alimentazione rigorosa a parte? Ovviamente l‘amore ritrovato con Ben Affleck, con il quale potrebbe sposarsi a breve. Visualizza questo post su Instagram Jennifer Lopez e Ben Affleck: il loro momento magico D’altronde Jen lo va ripetendo da mesi, in ogni intervista. Sta vivendo un periodo magico, di felicità e serenità ritrovata. Merito di Ben Affleck, con il quale è tornata insieme, nel 2021, 20 ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022)non è mai stata così bella. A 52la cantante e attrice sprizza gioia e bellezza da tutti i pori e le ultime due foto postate sul suo account Instagram ne sono la prova: in micro bikini nero, pareo sulle spalle, occhiali sole e capelli sciolti al vento, J.Lo incanta i follower. Il suo elisir di bellezza e giovinezza, sedute di fitness, creme e alimentazione rigorosa a parte? Ovviamente l‘amore ritrovato con Ben Affleck, con il quale potrebbe sposarsi a breve. Visualizza questo post su Instagrame Ben Affleck: il loro momento magico D’altronde Jen lo va ripetendo da mesi, in ogni intervista. Sta vivendo un periodo magico, di felicità e serenità ritrovata. Merito di Ben Affleck, con il quale è tornata insieme, nel 2021, 20 ...

