Jai Hindley fa la sorpresa al Museo del Ghisallo e dona la maglia rosa – FOTO

Advertising

Assurba84248179 : Le pagelle del Mentanone #Giro2022 Edition: Jai #Hindley voto 9,5. Si prende il giro , agendo perfettamente sulla M… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Giro d'Italia 2022: ha vinto Jai Hindley - rides_bike : Questo è stato il momento in cui Jai Hindley ha vinto il Giro d'Italia. Come era ormai chiaro, il Giro d’Italia s… - kornfeind : RT @MTurismoItalia: ????? Ultimo tappa del giro d’Italia. Alla premiazione del vincitore Jai Hindley, il Ministro Massimo Garavaglia, assie… - Sevenpress : JAI HINDLEY HA VINTO IL GIRO D’ITALIA -

Matteo Sobrero ritorna dal Giro d'Italia che si è concluso con la vittoria dell'australiano, ma per i tifosi albesi è stata e rimarrà per sempre la giornata del trionfo del suo 'campione ...Alla vigilia lo avevano pronosticato in pochi, all'indomani del trionfo di Verona non c'è nessuno che dica non sia stato meritato., 26enne australiano della Bora - Hansgrohe, è stato il primo aussie della storia a vincere il Giro d'Italia. Lo ha fatto 11 anni dopo la vittoria al Tour de France di Cadel Evans, che due ...Presentato per la prima volta in assoluto durante la cerimonia di premiazione di Verona, il nuovo Trofeo Senza Fine nella sua versione NFT è pronto per essere aggiudicato al suo futuro vincitore. Nel ...Il Giro d’Italia 2022 si è chiuso con la vittoria finale di Jai Hindley. L’australiano ha conquistato la Corsa Rosa nelle ultime due tappe, specialmente sulla Marmolada in cui ha fatto vedere tutta la ...