Italia, un'altra disfatta per Mancini: l'Argentina conquista la Finalissima (Di mercoledì 1 giugno 2022) Niente da fare per l'Italia che non riesce nell'impresa di battere l'Argentina e di portare a casa la Finalissima 2022: finisce 0-2 a Wembley. Italia-Argentina è finita da pochi istanti. La Nazionale Italiana di Roberto Mancini esce sconfitta dalla gara di Wembley contro la Nazionale argentina di Paolo Scaroni. L'Albiceleste porta a casa il trofeo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

leonigiova : Non so se sia più imbarazzante l'#Italia o più spettacolare l'#Argentina. Dopo un'altra disfatta, si continuerà a f… - melegrieco : L'Italia affronterà la Germania tra qualche giorno. Un'altra debacle sembrerebbe nell'aria. #Italia - mirkomgn : Un altra super prova di forza e attaccamento alla maglia della nazionale. Quella nuova maglia che sembra più in ono… - GiancarloPoli7 : RT @salomone_l: Non era colpa di Immobile. Italia dominata dall’Argentina, del resto si era perso contro la Macedonia. Gravina e Mancini do… - flamihoran : un’altra partita dell’Italia, un’altra figura orrenda :,) #ItaliaArgentina -

