Italia U21 | il ct Nicolato convoca Miretti della Juventus per le prossime sfide

In Aggiornamento: Si è svolto questa mattina il sorteggio per la prima edizione dei Campionati Europei Under 21 Femminili, in programma dal 12 al 17 luglio innelle città di Cerignola e Andria. Otto le squadre che hanno ottenuto l'accesso alla competizione. Le azzurrine sono state inserite nella Pool I e incontreranno Serbia, Austria e Ucraina. Nella ...Non da meno quello che vedrà impegnata l'visto che a parte l'Ungheria troverà sia la Germania che l'Inghilterra. Si giocano anche partite di qualificazioni agli europeie U19 mentre per ...Il giovane centrocampista della Juve, Fabio Miretti, è stato convocato da Nicolato con l'Italia U21 che giocherà tre match per le qualificazioni ...La nostra nazionale inserita nel girone con Serbia, Austria e Ucraina. La manifestazione si giocherà dal 12 al 17 luglio in Puglia ...