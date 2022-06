Italia, Mancini vuota il sacco: rivelazione in diretta tv dopo la disfatta (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia perde 3-0 contro l’Argentina e dice addio al trofeo della Finalissima 2022. Roberto Mancini è intervenuto nell’immediato post gara. Serata dal sapore amaro per la Nazionale Italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è arrivata un’ulteriore batosta per l’Italia, uscita sconfitta nella Finalissima 2022 contro l’Argentina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’perde 3-0 contro l’Argentina e dice addio al trofeo della Finalissima 2022. Robertoè intervenuto nell’immediato post gara. Serata dal sapore amaro per la Nazionalena del commissario tecnico Robertola mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è arrivata un’ulteriore batosta per l’, uscita sconfitta nella Finalissima 2022 contro l’Argentina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - verobrunati : Todo listo en el vestuario de #Italia : ???? Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo… - fred57912 : RT @gumas75: Volevo ringraziare Mancini per aver tenuto Tonali in tribuna e Florenzi in panchina: da Campioni d’Italia, non meritavano di v… - BetclicItalia : ???? #Italia: punto e a capo. Il 'ciclo' - così definito da #Mancini - si chiude con una lezione da parte dell'… -